Les responsables républicains de la commune de Mont Rolland ont tenu un point de presse ce samedi 07 mai, pour remobiliser les troupes avec leur leader Me Antoine Mbengue en direction des élections législatives du 31 juillet 2022.

En effet, dans cette rencontre avec la presse, les jeunes et militants de l’ Apr ont invité tous les leaders de BBY du département de Tivaouane à l’unité pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022 .

Plus loin, ils ont décidé de soutenir leur mentor Me Antoine Mbengue , selon eux, un leader qui a balisé le chemin depuis 2008 et participé avec succès sur plusieurs activités de l’ Alliance pour la République dans la commune de Mont Rolland.

Ces derniers ont profité de l’occasion pour listes les difficultés traversées par les populations de cette collectivité locale : l’accès à l’eau potable, le foncier, les difficultés sur la réhabilitation du lac tanma.

Pour préconiser des solutions efficaces, ils réclament une audience auprès du Président de la République, Macky Sall avec leur leader.