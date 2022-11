Mondial « Qatar 2022 » : les journalistes sportifs à l’école anglaise du sport

A moins de deux semaines de la Coupe du Monde, au Qatar, les journalistes sportifs sénégalais sont en séminaire de renforcement de capacités « anglais du sport », depuis ce lundi 7 novembre 2022, à l’institut de formation aux Métiers des Sports (IFM Sports).

C’est grâce à un partenariat avec le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) et l’institut de formation aux Métiers des Sports (IFM Sports), que l’Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal (ANPS) a initié ce séminaire de renforcement de capacités « anglais sport », qui a va durer quatre jours. Au moins, 15 journalistes étaient présents au premier jour, sous la conduite du coordonnateur de la Formation, Dr Mamadou Koumé journaliste sportif, de l’Assistant Mr Alpha Sylla, Directeur pédagogique IFM Sports. Sans oublier le formateur Mansour Diallo très apprécié par les journalistes en raison de sa pédagogie. Le président de l’ANPS Abdoulaye Thiam, la Directrice de l’IFM Sports Coura Ndiaye et la Directrice de 3FPT Sophie Diallo étaient également présents.



« Depuis 2017, nous voulons faire cette formation. C’est une priorité de l’ANPS. Il y a un énorme retard quand un journaliste ne peut pas s’exprimer en anglais. 100 journalistes ont été retenus pour cette formation financée à 90% par le 3FPT et 10 % par l’ANPS », a déclaré le président de l’Association de la presse sportive.



Prenant la parole à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du séminaire, la Directrice de 3FPT, Sophie Diallo, a souligné que les journalistes sportifs sont les premiers qu’on entend parce qu’ils nous donnent les informations lors de la Coupe du monde 2022″ qui sera déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. C’est pour cette raison que 3FPT a décidé de vous accompagner à être beaucoup plus productifs surtout en anglais. Nous avons reçu plus de 40.000 demandes. »



De son côté, Coura Ndiaye, la Directrice de l’institut de formation aux Métiers des Sports (IFM Sports), a surtout loué l’initiative qui permettra aux journalistes d’exercer leur niveau d’anglais. Participant par moment à la formation, elle a tenu à rendre hommage à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet.

Igfm