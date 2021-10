Mohamed Salah plus fort que Ronaldo et Messi !

Ce samedi face à Watford (0-5), l’Égyptien Mohamed Salah a délivré une passe de génie à son compère de l’attaque de Liverpool Sadio Mané, avant d’inscrire un but d’anthologie. Le Pharaon marche sur l’eau. Et pour son entraîneur, Jürgen Klopp, aucun joueur n’est à son niveau à l’heure actuelle. Pas même les deux extraterrestres, l’argentin Lionel Messi ou encore le Portugais Cristiano Ronaldo.

C’est fantastique, génial…, les qualificatifs ont manqué pour décrire la performance de Mohamed Salah face à Watford (0-5), ce samedi, lors de la 8ème journée de la Premier League. Le Pharaon a crevé l’écran et régalé les supporters de Liverpool. Sa passe décisive, pour offrir à Sadio Mané le 100ème but de sa carrière en Premier League sur l’ouverture du score des Reds, était déjà un véritable chef-d’œuvre.

À la 54ème minute, Mohamed Salah toujours dans ses œuvres, enchaîne des dribbles à la vitesse de l’éclair pour se débarrasser des trois défenseurs des Hornets qui l’encerclaient en pleine surface. Une feinte de frappe du pied droit pour en laisser un quatrième sur les fesses. Une finition clinique de son pied gauche magique, dans un angle pourtant très réduit. C’est son 104ème but dans l’élite anglaise et il égale désormais le record de l’Ivoirien Didier Drogba.

« Sa performance a été énorme », a jugé le coach des Reds Jürgen Klopp. « Sa passe sur le premier but a été excellente, et son but vraiment spécial. Il est au top. On le voit tous. Qui est meilleur que lui ? On n’a pas besoin de parler de ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont fait pour le monde du football et de leur domination. Mais en ce moment précis, c’est lui le meilleur », a-t-il ajouté.