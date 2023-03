Mohamed El Habib Tounkara, candidat à la présidentielle sénégalaise de 2024.

Mohamed El Habib Tounkara, candidat à la présidence du Sénégal : des solutions pour sortir de la pauvreté et du chômage

Mohamed El Habib Tounkara qui travaille avec la coalition Naatal Senegal a annoncé sa candidature à la présidence du Sénégal en 2024. Ancien consultant et fils de cadre supérieur de la Régie des chemins de fer de l’Afrique occidentale française et de celle de la république indépendante du Sénégal, il propose des solutions pour sortir de la pauvreté et du chômage qui touchent de nombreux Sénégalais.

Dans son discours, Mohamed El Habib Tounkara souligne la cherté de la vie au Sénégal, qui affecte les femmes, les travailleurs, les étudiants, les chômeurs et toutes les familles sénégalaises. Il estime que les politiques budgétaires actuelles ne répondent pas aux besoins sociaux des Sénégalais, en particulier ceux issus du secteur informel qui représente 94% de l’économie sénégalaise. Selon lui, il est nécessaire de mettre en place des réajustements structurels et économiques pour aider les Sénégalais à tous les niveaux.

Pour cela, Mohamed El Habib Tounkara propose des solutions telles que la protection des entreprises locales contre les entreprises étrangères, des croissances économiques inclusives, une politique budgétaire qui cadre avec les réalités de la demande sociale des Sénégalais, ainsi que des assistances à tous les niveaux pour aider les Sénégalais à respirer normalement. Il souligne également l’importance de promouvoir les ressources humaines et de développer l’éducation et les compétences locales pour transporter les masses en toute sécurité.

En outre, Mohamed El Habib Tounkara appelle à une politique de sécurité bancaire et financière pour satisfaire les orientations en matière de politique budgétaire sécuritaire économique fondamentale pour aider les Sénégalais. Il insiste sur la nécessité de protéger les entreprises locales et de faire des orientations et stratégies pour une politique GTA du pays.

Mohamed El Habib Tounkara souligne que la pauvreté et le chômage sont des problèmes endémiques qui tuent les Sénégalais, et qu’il est temps de mettre en place des changements radicaux pour atteindre le bien-être social. Il appelle à des réajustements structurels et économiques pour aider les Sénégalais à tous les niveaux, et suggère que les agriculteurs, les pêcheurs et les femmes transformatrices pourraient être particulièrement soutenus.

