Mohamed Béavogui, tout nouveau premier ministre de la Guinée

Après le coup d’État pour renverser le régime d’Alpha Condé le 5 septembre dernier , le pays a adopté la Charte de transition sous la houlette du Conseil national du rassemblement pour le développement (CNRD), qui prévoie outre un Gouvernement de transition, un Conseil de transition, ces organes sont chargés de mener à bien les missions contenues dans les chartes de la transition. Lesquelles missions se déclinent ainsi “rédaction d’une nouvelle constitution, réforme nationale, lutte anti-corruption, réforme du système électoral et réforme du dossier, organisation d’élections libres, crédibles et transparentes”, présentation détaillée du chef du gouvernement militaire lors de la prestation de serment -entrée en fonction le vendredi 1er octobre du Lieutenant Colonel Mamadi Doumbia Mohamed Béavogui, ancien cadre exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), est passionné par les questions de développement.

L’homme est né le 15 août 1953 à Mamou. Diplomate, il occupait le poste de Directeur général de l’Agence Africaine de Renforcement des Capacités avant d’être nommé, ce mercredi, premier ministre de la transition en Guinée.