Modernisation et proximité : Le nouveau DG des Impôts et Domaines, Abdoulaye Diagne, entame sa visite à Thiès et décline ses ambitions

Un besoin urgent de se moderniser et de se rapprocher de la population pour faciliter l’accès aux services fiscaux et fonciers. C’est dans ce contexte que le nouveau Directeur Général des Impôts et Domaines, Abdoulaye Diagne, a entamé sa visite à Thiès.

M. Diagne a souligné l’importance de ne pas se contenter d’un plan d’action élaboré depuis le bureau, mais d’aller sur le terrain, à la rencontre des agents, pour mieux comprendre leurs besoins et faire ses propres constatations. Cela permettra d’élaborer un plan d’action concret et adapté aux réalités locales.

Parmi les premières mesures annoncées, le programme de rénovation et d’extension des services fiscaux et fonciers constitue une priorité. L’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil et de travail des agents, ainsi que la sécurité des bâtiments. Des guichets uniques intégrés seront mis en place pour faciliter les démarches des usagers, qu’il s’agisse de fiscalité ou de foncier.

La digitalisation intégrale des services est également au cœur des projets de M. Diagne, qui souhaite voir les agents connectés entre eux et aux autres bâtiments de la Direction Générale des Impôts et Domaines. La numérisation des dossiers et la création de salles de réunion virtuelles permettront d’améliorer la communication et la collaboration entre les agents, quel que soit leur lieu d’affectation.

Pour renforcer la présence des services fiscaux et fonciers sur le territoire, M. Diagne prévoit la création de chambres départementales, en fonction des besoins locaux et de la densité de la population. L’objectif est d’offrir un meilleur accompagnement aux usagers et de soutenir le développement économique local.

En somme, cette visite de terrain du nouveau Directeur Général des Impôts et Domaines, Abdoulaye Diagne, à Thiès, témoigne de sa volonté d’instaurer une approche plus pragmatique et proche des réalités locales. Les projets annoncés, axés sur la modernisation des services et l’amélioration des conditions de travail des agents, devraient permettre de répondre aux attentes de la population et de soutenir le développement économique du pays.

