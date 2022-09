L’entrepreneur Birane Ndour célèbre dans le secteur des médias grâce au Groupe de presse (GFM) qu’il dirige depuis plusieurs années, vient d’ajouter une autre corde à son arc entrepreneurial,en effet, Birane Ndour veut jouer les grands rôles dans le secteur du paiement mobile avec l’application dénommée FLASH qu’il a officiellement lancée ce jeudi.

«Après avoir conçu et développé un écosystème constitué de plusieurs produits et services innovants et éprouvés dans différents domaines notamment, Monnaie électronique, Streaming de films et séries, Streaming de musiques entre autres, la Fintech New Africa Technology, créée par l’entrepreneur, Birane NDOUR, a lancé, ce 29 septembre 2022, son application de Mobile Money dénommée FLASH», lit-on dans un communiqué à cet effet.

Le document précise également que l’Application de paiement qui sera accessible dans les 14 régions et 46 départements que compte le Sénégal offre à ses utilisateurs, et celà à des tarifs préférentiels, une diversité d’options, notamment le paiement en ligne, le paiement marchand, le paiement de factures, l’achat de crédits téléphoniques et l’achat d’autres biens usuels.

« Flash » qui se veut une plateforme fiable et sécurisée en intégrant une panoplie de mécanismes de sécurité, selon le communiqué, offre également à ses utilisateurs une option de carte prépayée rattachée pour des retraits faciles en guichets automatiques.

«Conformément aux exigences légales et réglementaires sur la distribution de la monnaie électronique en vigueur dans l’espace de l’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMOA), «New Africa Technology» a obtenu l’avis favorable de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) portant sur le lancement de l’offre de service dénommé FLASH de distribution de monnaie électronique, de cartes prépayées et de transfert rapide d’argent en partenariat avec UBA, banque émettrice de la monnaie en circulation», renseigne par ailleurs le communiqué.