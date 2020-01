MME MATY SENGHOR BEYE Une Dame de Fer très Engagée dans les Chantiers du Développement Local

Thiesoise de souche, Maty Senghor BEYE est Femme de développement et éducatrice par vocation. Elle vient de boucler 22 ans d’expérience professionnelle dans l’enseignement général… Enseignante et Étudiante à la fois, Madame Sow est, par ailleurs, titulaire d’un Master 1 et auditrice en Master 2 à la Faculté de Droit et des Sciences Juridiques (FPSJ) pour la session 2020. Responsable politique de l’Alliance Pour la République et actuelle Coordinatrice du Réseau des Enseignants Républicains de Thiès, elle travaille sans cesse pour le triomphe de la politique éducative du Président Macky SALL… Très engagée dans les

chantiers du développement local, Maty Senghor Beye dirige présentement un mouvement national dénommé «ANDE» (Alliance Nationale pour un Développement Endogène), qui est une association qui a pour credo : « Penser Local et Agir Global ! »