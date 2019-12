Mme Mariama Badji icône 2019

Son Credo : «Former, Pour le Développement»

Distinguée, dans la cité du rail, parmi les personnes les plus en vue dans le domaine de la formation, Mme Mariama BADJI se dit convaincue que « Pour le développement de notre ville, les populations ont besoin d’élaboration de conceptions ». Après une formation en Leadership et un Diplôme d’Etudes Approfondies en Communication et Conflits Armés et une Spécialisation en Communication et Gestion Politique et doctorante à l’Université Complutense de Madrid (Espagne), Mme Mariama BADJI, ancienne assistante personnelle du Consul de l’Ambassade de la République de Guinée à Madrid (Espagne) est présentement Directrice de l’Agence de communication, CORA COMMUNICATION et Présidente de ÁFRICA FELIZ SENEGAL, une association qui lutte contre la migration irrégulière en offrant aux jeunes et femmes des formations qualifiantes en vue de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. AFRICA FELIZ SENEGAL a déjà formé près de 200 jeunes et femmes en énergie solaire, peinture bâtiment et décorative, en soudage, sérigraphie et transformation des fruits et légumes. Elle a également à son actif l’équipement de structures de santé et des écoles en matériel médical et scolaire.

Elle est également coordonnatrice au Sénégal et en Afrique du Centre de Chirurgie minimale invasive JesúsUsón de Cáceres (Espagne). A ce titre elle a déjà coordonné la formation de huit (8) chirurgiens et gynécologues sénégalais en chirurgie laparoscopique au Centre de Cáceres (Espagne). Dans ce même ordre d’idées, elle a participé, en collaboration avec les ONG espagnoles, CIRUJANOS EN ACCION et HERNIA INTERNATIONAL, à l’organisation de trois camps de chirurgie en faveur de patients défavorisés à l’hôpital régional de Sédhiou.

Membre du Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Migration (GERM) et les faits de société de l’Université Gaston Berger de Saint- Louis (Sénégal). Membre active de plusieurs organisations de défense des droits des femmes, elle a participé en 2012 à la II Rencontre Internationale des Femmes Afro à Cali (Colombie) organisée sous l’égide du Gouvernement espagnol. Animatrice de plusieurs ateliers sur les droits des femmes migrantes en Espagne et au Sénégal. Ancienne journaliste au journal SUD QUOTIDIEN du Groupe SUD COMMUNICATION. Animatrice de plusieurs conférences sur les questions de genre en Espagne et au Sénégal