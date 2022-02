Après avoir remercié tous les militants et sympathisants de la coalition BBY ainsi que l’ensemble des acteurs politiques qui ont joué leur partition pour que cette coalition puisse avoir une victoire éclatante lors des élections du 23 janvier dernier, l candidate déchue de BBY a l’ouest affirme être la seule et unique responsable de cette défaite. Défaite qu’elle accepte dignement, mais promet que les erreurs seront réparées avec les élections législatives qui se profilent a l’horizon. Après cet aveu d’échec, elle n’a pas manqué de féliciter les nouveaux élus « Thiès est une seule entité qui appartient a tous les Thiessois, nous les félicitons et prions pour qu’ils réussissent dans leurs missions ». Elle défend que le président Idrissa n’était en rien concerné par ces élections » j’ai oui dire que le président Idrissa Seck a échoué a Thiès, il n’était pas candidat encore moins n’a battu campagne ». Elle, s’atèle dit-elle a remobiliser les femmes et les jeunes tous derrière le président Idrissa Seck et Macky Sall.