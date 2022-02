La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a un nouveau patron. Mankeur Ndiaye, diplomate sénégalais en poste depuis février 2019, a cédé sa place à la Rwandaise Valentine Rugwabiza a annoncé jeudi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. « Le Secrétaire général remercie Mankeur Ndiaye pour les services qu’il a rendus à son peuple au cours d’une période historique mouvementée de l’histoire de la République centrafricaine. Son leadership a joué un rôle déterminant dans le soutien global de la MINUSCA aux élections générales qui ont eu lieu en 2020-2021. », lit-on dans le communiqué des nations unies.

Cependant, même si son mandat se termine le 28 février, Mankeur Ndiaye prolongera sa mission de quelques semaines supplémentaires, le temps pour sa remplaçante de préparer ses valises pour sa prise de fonction et sa passation de services, confie le journal Le Soleil. Elle devrait arriver en avril prochain.

La nouvelle cheffe de la MINUSCA a travaillé pendant plus de trente ans sur les questions de développement et de sécurité en Afrique dans les secteurs public et privé. Diplomate chevronnée et accréditée auprès de plusieurs pays et organisation et haut responsable d’entités nationale, régionale et multilatérale, la rwandaise a fait ses preuves.

En effet, âgée de 58 ans et titulaire d’une maîtrise en économie, Valentine Rugwabiza a commencé sa carrière dans les commerces ; avant d’être nommée en 2002 représentante du Rwanda au bureau de l’ONU à Genève en Suisse. De 2005 à 2013, elle fut directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), avant d’occuper des postes ministériels dans son pays. Depuis 2016, elle est la représentante permanente du Rwanda auprès des Nations-Unies.

Le Rwanda est devenu le premier contributeur en troupes de la mission pour le maintien de la paix en Centrafrique.