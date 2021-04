Ministère économie numérique : Atelier de formation des acteurs des medias sur la protection des enfants en ligne (pEL)

Le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal horizon 2025 telle est la volonté du ministre de l’économie numérique Monsieur Yancouba Diattara à travers la stratégie sénégal numérique 2025 (SN2025).

Pour matéréliaser cette volonté, ce matin M. Diattara a présidé à l’hôtel croissant magique de Thiés un Atelier de formation des acteurs des médias sur la protection des enfants en ligne (PEL).

Cette formation entre dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes et autres acteurs médiatiques à protéger les enfants dans le traitement de l’information qu’ils font quotidiennement en particulier les presses en ligne.

L’inspecteur d’académie de Thiés M. papa Baba Diassé qui était présent à cette cérémonie a magnifié l’initiative pour lui, cette protection des enfants ne saurait se faire sans l’implication des inspections d’académies lieux par excellence d’éducation.

Le ministre de l’économie numérique aprés avoir décliné ses plans d’actions en ce qui concerne le Sénégal numérique horizon 2025 dont le coût global est évalué à un milliard cent six millions quatre cent soixante mille francs CFA ( 1 106 460 000); a beaucoup insisté sur la présence des jeunes sur la toile avec un taux de 88, 74% de pénétration internet, et les dérives qu’on y rencontrent ( cyber harcélement, cyber intimidation, dénigrement, chantage…).

Raison pour laquelle, aprés cette étape il s’est rendu avec sa délégation au lycée Malick sy de Thiés où les élèves vont recevoir des ateliers de formation sur le codage pour parer aux accidents sur internet car étant les plus présents et les plus vulnérables sur internet.

Pour finir M. Yancouba Diattara en a profité pour annoncer l’inauguration du dater center de Diamniadio par le président de la république Macky SALL au mois de Mai prochain.