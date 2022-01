Ministère de la Santé: Atelier de Sensibilisation sur le RSI à Thiès

Un atelier de partage s’est tenu à la salle de la Chambre de Commerce et de l’Agriculture dans le cadre de la sensibilisation des communicateurs et personnel de santé. Une synergie qui permettra d’échanger à temps réels des informations sur la politique sanitaire du gouvernement, notamment les bonnes pratiques à mener dans le cadre du règlement sanitaire international, RSI.

A en croire les points focaux, le but de ce projet du ministère de la santé et de l’Action est d’accompagner les communautés, dans sa lutte, contre les maladies , les pandémies ou les zoonoses etc, à travers la communication. Au terme de son évaluation à mi-parcours, les populations se sont félicitées de l’opportunité, la pertinence , de la mise en œuvre de ce projet et programme du gouvernement. Les communicateurs de tous bords, les radios communautaires, le personnel de santé et assimilés ont été impliqués, avec l’appui et l’encouragement de l’Usaid.

Toutefois, au cours de cet atelier les participants ont donné quelques recommandations pour d’avantage de descentes de sensibilisation au niveau des communes et départements « qui ont, semble t’il, auraient , plus besoin d’informations ».

Il a été aussi relevé, l’ absence de salle de réunion . le problème de l’archivage numérique des éléments, autant de contraintes qui se se posent , avec acuité. A défaut de l’usage des nouvelles technologies, les archives sont conservés pour l’instant , en formats en papier ou sonore. Des correctifs que les organisateurs promettent de soumettre à la hiérarchie…