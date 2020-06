Mimi Touré sur le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy : « Il fut une figure magnifique d’un islam moderne, tolérant et ouvert»

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Mimi Touré, a aussi réagi suite au rappel à Dieu du porte-parole de la famille SY . Dans vox populi , elle a estimé que «le rappel à Dieu de Serigne Pape MalickSy est une grande perte pour notre pays et toute la Oumah. « Il fut une figure magnifique d’un islam moderne, tolérant et ouvert. Nous présentons nos condoléances les plus attristées au Khalife Général des tidjanes, à sa famille et toute la communauté musulmane. Que Allah lui réserve une place de choix dans son Paradis».