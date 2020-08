Meurtre en Floride: La commande de burger en retard, lui a coûté la vie

Il se fait tuer car la commande de burger qu’il préparait a pris trop de temps Desmond Armond Joshua A

22 ans un jeune homme a été tué par le mari d’une femme impatience. Desmond Armond Joshua s’est fait tuer après qu’une cliente s’est plainte du délai d’attente de sa commande au Burger King d’Orlando, en Floride.

Leur restaurant débordé, un drive-in d’un restaurant Burger King d’Orlando excédée par un délai d’attente important, une cliente est sortie de son véhicule et a agressé verbalement le jeune employé, Desmond Armond Joshua. Elle a ensuite menacé d’aller chercher son mari. Devant cette hystérie, les employés de la chaîne de restauration rapide lui ont demandé de quitter les lieux et lui ont rendu ses 40 dollars.

Un peu plus tard, la femme, accompagnée de son mari, est revenue au restaurant. Celui-ci, un certain Kelvis Rodriguez-Tormes, a provoqué le jeune employé en duel et s’est emparé d’une arme cachée dans sa voiture. “Tu as deux secondes avant que je tire”, a-t-il lancé à l’employé de 22 ans avant de lui tirer dessus sur le parking du restaurant.

Le jeune homme a été transféré à l’hôpital dans un état grave avant de succomber à ses blessures quelques heures plus tard.