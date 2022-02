C’est un meurtre effroyable! un homme identifié comme Ndongo Gueye, bijoutier de profession a été retrouvé mort hier à Cambérène dans un piteux état.

En effet, le corps était dans un sac et déposé dans le siège arrière de la voiture, aussi le défunt avait les mains attachés dans le dos et de profondes blessures ont été décelées sur tout son corps laissant croire qu’il a été sauvagement torturé avec un objet tranchant. Ndongo Gueye avait disparu depuis le 13 Février et a été retrouvé assassiné d’une manière sauvage.

C’est a bord d’un taxi en revenant de la ville que la jeune sœur de Ndongo Guèye a aperçu la voiture garée de marque Toyota Yaris de son frère sur la VDN. Sachant que ce dernier était introuvable depuis de bonnes heures, elle n’hésitera pas à s’approcher de ladite voiture. Une odeur fortement désagréable l’a vite submergé. Aidée par des passants inquiets, ils finiront par ouvrir la portière arrière de la voiture, pour découvrir un corps sans vie contenu dans un sac plastique noir. Le poste de police de l’unité 15 des Parcelles Assainies saisi, a fait appel à la police scientifique. Le bijoutier Ndongo laisse derrière lui sa femme enceinte et un jeune enfant.

Pour le moment, l’on ignore l’auteur de ce crime odieux mais l’enquête ouverte par la police fait ses premiers pas car, un client du défunt bijoutier nommé B. Thiam, a été cueilli et placé en garde a vue pour l’heure.

Le bijoutier Ndongo laisse derrière lui sa femme enceinte et un enfant.