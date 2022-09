Résumé du temps pour ce samedi 10/09/2022: Orages et pluies d’intensités variables attendus sur une bonne partie du pays durant la journée. Ces pluies intéresseront en début d’après-midi les régions de Kedougou, Tamba et Matam. En début d’après-midi, ces pluies évolueront vers les régions de Kolda, Kaffrine Est, Louga et Saint Louis. Au courant de l’après midi allant à la nuit, ces pluies toucheront les régions Ouest (Ziguinchor, Sedhiou, Fatick, Kaolack, Diourbel, Thies, Dakar, Louga) du pays.