Message Dewenaty de Abdoualaye Dièye PR SIGGI JOTNA: Chers compatriotes,

Nous passons cette fête de Korité dans un contexte particulier. Mes pensées accompagnent particulièrement celles et ceux qui n’ont pu se réunir en famille à cause de l’état d’urgence, aux malades du coronavirus et aux personnes décédées.

Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées.

Nous saluons la réactivité du Président Macky Sall pour la politique de résilience économique et la mise en place de la Force Covid-19 afin d’assister les couches défavorisées et tous les Secteurs impactés par la pandémie.

Je souhaite à tous les Membres et Sympathisants de Siggi Jotna, à tous les fidèles musulmans, à toute la classe politique une bonne fête de Korité. Que ce moment de joie et de partage soit célébré dans l’espoir de gagner cette guerre face à un ennemi invisible.

La pandémie du Covid 19 nous a confiné chez nous. Et, comme l’a si bien dit le Président de la République son Excellence Macky Sall, le virus est toujours là. Donc, essayons de vivre avec lui en adoptant les gestes barrières.

Qu’Allah accepte nos prières en cette journée de fraternité.

Soyons prudents, restons vigilants.

Deweneti!

Abdoulaye DIEYE

Président du Mouvement

Siggi Jotna.