MESSAGE A LA COMMUNAUTE EDUCATIVE DE THIES PAR L’IA DE THIES

I

Je voudrais, à l’entame de mon propos, vous saluer et vous féliciter d’avoir participé activement au processus de reprise des cours. Aussi, voudrais-je vous inviter à en tirer profit malgré la présence de la Covid 19, malgré le poids du stress.

En vous souhaitant une bonne réouverture des classes, je vous exhorte à rester engagés(es).

Ainsi, nous nous mobilisons pour apprendre à vivre avec laCovid19.

Ce message a certes la saveur d’une tradition, mais je veux qu’il revête également un caractère particulier puisque l’année scolaire 2019-2020 ne ressemble à aucune autre.

Aussi, au nom de la Communauté éducative, vous me permettrez de saluer l’accompagnement des Autorités Administratives, des Conseils Départementaux, des Maires, des partenaires, des mécènes…en bref, detoutes les personnes qui nous ont épaulésdepuis le 2 mars, date à laquelle le Sénégal a enregistré son premier cas de malade du coronavirus.

Les parents, des alliés engagés

Votre accompagnement ne nous surprend guère car il traduit l’intérêt de toute la communautééducative pour l’école.

Merci de marquer très clairement les priorités duMinistère de l’Education nationale de bâtir un système éducatif performant et accessible à tous conformément, à la vision du Président de la République.

La réussite d’un enfant ne saurait être l’affaire du seul enseignant. Le Maître lui sert de guide quand le parent constitue un contrefort. A ce titre, je vous invite à suivre régulièrement vos enfants en les aidant à prendre soin de leurs kits d’hygiène et à respecter les gestes barrières.

Les partenaires, des adjuvants formidables

Encore aujourd’hui, nous sommes satisfaits du soutien des partenaires (partenaires techniques et financiers, syndicats, société civile, le dialogue, la presse, etc) dans la mise en œuvre de notre politique éducative.

Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre sollicitude diligente et votre accompagnement constant.

Mes collaborateurs -rices, les bras techniques

A travers les Inspecteurs de l’Education et de la Formation, les Directeurs (rices) des structures rattachées, les chefs d’établissements, je voudrais vous adresser mes félicitations et vous traduire l’expression de ma confiance renouvelée pour les actions menées en faveur de la continuité pédagogique.

En effet, l’action individuelle et collective dans tous les compartiments de l’Académie de Thiès est appréciée à sa juste valeur.

C’est à vous qu’il revient d’organiser, d’encadrer et de contrôler l’ensemble des activités des structures.

Je vous invite donc à faire preuve de veille, d’alerte et d’anticipation afin que le reste de l’année se déroule dans la sérénité.

Je me félicite vivement des efforts consentis par les personnels qui, dans ce domaine, ont permis de mettre au point des mécanismes de gestion portant sur le plan de reprise ( feuille de route, plan de communication, dispositif logistique, dispositif sanitaire et pédagogique, dispositif d’accompagnement psycho- social, etc.)

Cette liste parait longue mais elle n’est pas exhaustive. J’encourage nos équipes à poursuivre dans cette voie pour permettre à notre système éducatif de fonctionner durant cette période crise sanitaire.

Enseignants(es), moteur du système éducatif

La réussite de nos élèves dépend de votre engagement et de votre efficacité pédagogique.

C’est l’occasion, pour moi, de vous rendre un hommage mérité pour les efforts déployés afin d’assurer l’effectivité de la reprise des enseignements-apprentissages.

Ne perdez pas jamais de vue que vous constituez une référence pour vos élèves.

Les élèves, au centre de l’action éducative

Pour aborder les perspectives de cette réouverture, je vous rappelle que nous devons respecter les gestes barrières selon les orientations du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.

L’Ecole, faut-il le rappeler, a pour mission d’inculquer les valeurs essentielles à la formation du citoyen.

En effet, grâce aux enjeux qui le sous-tendent, ce rappel interpelle toute la communauté éducative régionale, de l’Inspecteur d’Académie auxélèves en passant par les enseignants, les leaders communautaires et les parents d’élèves.

Chacun, à son niveau, à un moment ou à un autre, doit jouer un rôle déterminant, que ce soit dans le service, à l’école, en famille, en classe ou dans un groupe.

Le triptyque « Engagement, Respect des normes et Protection » doit être le référent qui guide le comportement detoutes et de tous en faveur de la sécurisation de l’espace scolaire.

S’engager, c’est mettre du sien dans l’exercice de son métier ou de son apprentissage.

Aucune œuvre humaine ne peut aboutir sans un minimum d’engagement personnel, un réinvestissement de soi. L’engagement et le respect des normes sont au cœur des valeurs que l’école doit transmettre aux élèves.

Avec la conviction que l’Académie peut compter sur vous tous et toutes, je vous souhaite une

bonnereprise et une bonne réussite !

Je vous remercie.

Papa Baba DIASSE

Inspecteur d’Académie de THIES