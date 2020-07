Menacé de plainte : Moustapha Cissé Lô introuvable

Share on Twitter

Le président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (Bby) tient à laver l’honneur de sa femme qui a été accusée par Moustapha Cissé Lô d’avoir bénéficié de marchés de la part des autorités publiques rapporte l’ As repris par Seneweb. Ce qui n’est pas du goût d’Aymérou Gningue qui a commis un pool d’avocats pour traduire Cissé Lô en justice. Selon le journal, ses conseils ont saisi un huissier qui a procédé à la transcription des propos de Moustapha Cissé Lô depuis lundi passé.

Mais, l’huissier n’a pas toujours retrouvé El Pistolero pour lui remettre la sommation interpellative. Il s’est rendu chez lui jusque tard le lundi. Il y est retourné le mardi et le mercredi sans apercevoir l’ombre de l’ancien président du Parlement de la Cedeao. Finalement, avec l’accord des avocats de Aymérou Gningue, l’huissier a déposé l’acte de dénonciation à la préfecture, comme l’indique la loi, en laissant le procès-verbal de transcription.

Maintenant, renseigne le journal dans sa parution de ce samedi, à charge pour le Préfet de Dakar de remettre la sommation interpellative à El Pistolero. Seulement, l’huissier n’aura pas l’opportunité d’interpeller directement Moustapha Cissé Lo pour savoir s’il confirme ou infirme ses propos sur la bande sonore. Désormais, les conseils de Aymérou Gningue ont jusqu’à six mois pour déposer la plainte contre le désormais ex-responsable de l’Apr.