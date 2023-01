Meilleurs sportifs 2021-2022: Sadio Mané élu pour la 7ème fois Ballon d’or sénégalais ANPS

L’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) a dévoilé, hier, après dépouillement les sportifs qui ont été titrés dans les différentes catégories. Sadio Mané a été récompensé du prix du Meilleur footballeur sénégalais évoluant à l’étranger pour la 7ème fois, alors que les Lions du Beach Soccer se sont succédé à eux-mêmes pour le prix de Meilleur sportif de l’année.

Comme à l’accoutumée après chaque saison, l’ANPS va distinguer les meilleurs sportifs de la saison 2021-2022.

Cette année 27 rédactions ont voté pour élire les meilleurs sportifs de la saison écoulée.

Après l’avoir perdu l’année dernière avec le sacre d’Edouard Mendy qui a mis fin à son hégémonie de six ans de suite comme Ballon d’Or sénégalais (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019), Sadio Mané a repris son dû en remportant le trophée Jules François Bocandé récompensant le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l’étranger. Le sociétaire du Bayern Munich a terminé en tête avec 250 points devant les deux Blues de Chelsea, Edouard Mendy (99 points) et Kalidou Koulibaly (37 points). Une distinction méritée pour celui qui a remporté la CAN en étant le meilleur joueur de la compétition, et aussi glané également la FA Cup et la Carabao Cup en plus de ce statut de finaliste de la Ligue des Champions.

Vainqueur de cette distinction la saison dernière, l’équipe nationale de Beach soccer se succédé à elle-même en remportant le trophée Amadou Dia Ba récompensant le meilleur sportif sénégalais de l’année.

Lamine Jarju a succédé à Jean Louis Barthélémy Diouf, double tenant, au palmarès de meilleur footballeur local doté du Trophée Ibrahima Coulibaly. L’ancien homme fort du Casa Sports, actuel joueur d’Al Hilal (Soudan), a devancé son ancien coéquipier, Alioune Badara Faty (118 pts) et l’ancien goleador du Jaraaf, Bouly Junior Sambou (97 points). C’est la première fois qu’un joueur étranger remporte cette distinction.

Eumeu Sène a, de son côté, reçu la faveur des votes dans la catégorie Meilleur lutteur avec frappe. Le tombeur de Bombardier a obtenu 201 points et devance Reug Reug (126 pts) et Ada Fass (54 points). C’est la deuxième fois qu’il remporte ce trophée après 2018. Serigne Ndiaye s’est distingué comme meilleur lutteur sans frappe avec 187 points devant Général Malika (70 points) et Radiakhé (62 points).

Les heureux élus recevront leurs distinctions le 25 février prochain à l’occasion du Gala du cinquantenaire de ladite association qui sera animé par Youssou Ndour a annoncé le président de l’ANPS Abdoulaye Thiam.Ce dernier sera candidat pour le poste de président de l’AIPS Afrique dont le congrès aura lieu les 23, 24 et février à Dakar.

