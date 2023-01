Meilleurs chanteurs de tous les temps: Youssou NDOUR de loin devant Michael Jackson et Bob Marley

Youssou Ndour figure dans la liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, établie par le magazine Rolling Stone. En effet, la star sénégalaise occupe la 69ème place du classement et devance des chanteurs tels que Michael Jackson et Bob Marley qui occupent respectivement la 86ème et 98ème place.

« C’est avec un très grand honneur et une immense gratitude que je vous annonce que le magazine de référence de la musique ROLLING STONE vient de me consacrer parmi les » 200 PLUS GRANDS CHANTEURS DE TOUS LES TEMPS « . Vive la grande famille de la Musique”, a réagi le Roi du mbalax.

Pour l’heure ce classement alimente fort les débats sur les réseaux sociaux entre les fan’s du roi du Mbalakh et ses détracteurs, chacun avançant ses propres arguments.

Partager : Tweet



WhatsApp