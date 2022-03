Les responsables du Clinique Étoile d’Afrique ont organisé ce samedi, des journées de consultations médicales gratuites en faveur des populations de Léona Niang, dans la commune de Thiés – Est . Cette activité hautement symbolique est entrée non seulement dans le cadre de la phase test de cette structure sanitaire mais également promouvoir une meilleure prise en charge des soins de qualité des couches démunies.

Selon L’Eminent professeur Papis Omar Ndoye, agrégé titulaire de chair en biophysique-médecine nucléaire, et médecine du sport《 Il y aura des interventions extrêmement pointues dans cette clinique 》 , a – t – il annoncé. Parlant de la saturation des urgences dans les structures de santé du pays , le pionnier des consultations gratuites a salué le dynamisme du Pr Bacary Diatta sur cette initiative qui répond à la volonté du président Macky Sall. 《 Ce projet est né à partir d’un constat et d’un vécu 》 .

En outre, Pr Bacary Diatta de constater qu’ 《 Aujourd’hui 80 % des patients qui se présentent au niveau des services d’urgences, ils devraient pris en charge dans les zones périphériques, les hôpitaux de niveaux 2 et 3 pour des soins de proximité 》 . Fort de ce constat, ils ont construit cette clinique pour faciliter les populations de la capitale du rail des soins de qualité avec des spécialistes très expérimentés afin de mieux rendre effective l’accessibilité des soins de santé. En plus , ces derniers veulent combattre le tourisme médical et mettre sur place une structure dotée déjà de logistique de dernière génération.

Ainsi, dans ce programme en collaboration avec les agents communautaires, les officiers de l’armée, les ingénieurs agronomes, les académiciens en mathématiques, entre autres, ces initiateurs ont décidé d’élargir leurs activités dans six autres régions du pays pour participer activement sur les soins de proximité. Ils ont également lancé un appel au président de la République Macky Sall de leur venir en aide en tant que nouveau président de l’Union Africaine sur leur projet d’ouverture à l’international pour mener des collaborations fructueuses avec d’autres bailleurs et les organisations humanitaires.

Dans ce programme, ils ont décidé de recapiter davantage le personnel du Clinique Étoile d’Afrique sur les différents domaines de prédilection en médecine générale. Au cours de ces journées de consultations, les populations ont bénéficié des soins médicaux de qualité prodigués par des médecins spécialisés . Plusieurs spécialistes étaient présents pour accompagner les habitants de Léona Niang et ses environs. Pour rappel, la santé des personnes du troisième âge est précieuse pour le personnel de la Clinique Étoile d ‘Afrique.