MEILLEUR JOUEUR 2021: Edouard Mendy détrône Sadio MANE

L’Association nationale de la presse sportive (ANPS) a décerné le titre de meilleur joueur de football de la saison 2020-2021 au gardien Edouard Mendy de Chelsea (Premier League) et de l’équipe nationale senior de football du Sénégal. Le portier des Blues remplace Sadio Mané, qui a remporté les honneurs précités au cours des six dernières saisons. Mendy, meilleur gardien de la Ligue des champions, qu’il a remportée avec Chelsea, a obtenu 321 points à la fin du vote des journalistes membres de l’ANPS. Sadio Mané s’est classé deuxième avec 99 points, la dernière marche du podium est revenu a Ismaïla Sarr, qui a marqué 61 points. Sur le plan local, Jean-Louis Barthélémy Diouf, un attaquant de Génération Foot, a remporté le trophée du meilleur footballeur. Mouttarou Baldé, champion du Sénégal, avec Teungueth FC, et Pape Demba Diop, de Diambars, arrivent respectivement après Diouf.

Articles similaires