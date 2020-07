Meghan Markle : cette révélation sur un de ses gestes qui a « choqué » Kate Middleton

La relation de Meghan Markle et de Kate Middleton, est-elle au beau fixe ? Si les jeunes femmes ont souvent été vues ensemble, un incident aurait « vraiment bouleversé » l’épouse du prince William après que sa belle-sœur ait critiqué un membre de son personnel. Dans son nouveau livre, Kensington Palace : An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle, l’auteur royal Tom Quinn a rapporté que Meghan Markle aurait senti qu’elle n’était pas traitée avec le même respect que Kate Middleton alors qu’elle et son mari, le prince Harry vivaient au palais. De son côté, la maman de George, Charlotte et Louis aurait été « choqué.«