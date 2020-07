Meghan Markle : cette crainte qui la ronge sur l’avenir de son fils Archie

Toujours très protégé, Meghan Markle aimerait que son fils puisse avoir une vie un peu plus normal et faire des rencontres de son âge. Seulement, elle est consciente que sa situation et celle de son père ne pourront jamais faire de lui un enfant « normal ».

Meghan Markle aurait voulu que son petit Archie grandisse dans un environnement plus sain. Son plus grand souhait serait qu’il puisse faire des choses comme tous les garçons de son âge. Mais elle sait qu’elle et le prince Harry sont « trop ​​connus pour faire faire des choses normales« , à leur fils. C’est en tout cas ce qu’a confié un proche de l’ancienne comédienne dans les colonnes du Daily Star. La duchesse de Sussex voudrait qu’Archie, âgé d’un peu plus d’un an, puisse interagir plus souvent avec des enfants de son âge. Meghan Markle aimerait ainsi rejoindre les cours « Maman et moi » pour se lier d’amitié avec d’autres mamans. Seulement, elle estime que sa notoriété l’empêche de le faire.