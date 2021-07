Meeting impressionnant de Abdoulaye Tine, candidat pour la mairie de Khombole

La convergence des jeunes, des femmes et amis et sympathisants ont organisé un méga-meeting à Khombole sous la férule du coordonnateur du Réseau des Amis et sympathisants d’Abdoulaye TINE, maire Apériste de Khombole.

Cette grande mobilisation regroupait aussi le mouvement des jeunes Khombolois (MJK, RASAT, ADAT) qui ont choisi en toute conviction, le maire Abdoulaye TINE, comme le candidat idéal aux élections locales du 22 janvier 2022.

Devant les militants venus de toutes régions du Sénégal, le coordonnateur, à l’instar des autres orateurs, a légitimé la posture de Mr TINE , comme étant le meilleur choix , pour la commune de Khombole puis qu’étant un cadre de l’ENAM, connaissant parfaitement les rouages des administrations centrale et générale et maîtrisé à merveille le fonctionnement des collectivités locales.

Les souteneurs appellent les populations à voter massivement pour Abdoulaye TINE au poste de maire de Khombole. Abdoulaye TINE s’est dit très satisfait du plébiscite des convergences des jeunes et des femmes à qui, il a promis d’accompagner lors des campagnes, pour une victoire éclatante aux locales.