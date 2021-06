Meeting à Thies Nord: Le Rewmi en véritable démonstration de Force à Thiès

Ceux qui croyaient que le “Mbourok Sow” a diminué la force politique de Idrissa Seck à Thies peuvent bien déchanter. En effet, il a suffi d’un meeting organisé par le maire de Thies Nord Lamine Diallo, pour en avoir le cœur net: Au vu de la forte mobilisation notée, on peut conclure que La force de Ndamal Cadior reste toujours intacte, du moins dans la capitale du rail, et même renforcée par l’apport de ses nouveaux alliés du BBY:

« Le mbourok Sow est une alliance mûrement réfléchie », telle est la pensée de Maodo Malick Mbaye Dg de L’Anamo à l’en croire, l’heure des alliances à sonné en Afrique et c’est ce qu’ont compris trés tôt le président Macky sall et Idrissa Seck.

Venu soutenir son camarade Lamine Diallo maire de la commune de Thiés Nord, Maodo Malick Mbaye a magnifié cet élan du mbourok Sow « Thiés doit être la vitrine du mbourok Sow » dit-il , il na pas manqué de lancer des pics à l’endroit d’une certaine opposition animé d’un désir de « mortals combats, et de susciter des tensions dans le pays ».

Le maire Lamine Diallo qui a réussi cette mobilisation énorme dans sa commune a remercié ses responsables ainsi que les femmes et les jeunes qui sont derrière lui.

C’est clair pour lui , Thiés est la carte d’identité politique d’ Idrissa Seck et le leardership du Rewmi à Thiés ne se négocie pas cette mobilisation en est la preuve palpable.

Les élections municipales du 22 janvier prochain, montreront à tous que le mbourok Sow est plus que jamais « politiquement délicieux » et les résultats vont payer cash conclut-il.

Un véritable raz de marée orange s’est déferlé sur l’esplanade du meeting organisé par le maire Lamine Diallo de la zone-nord. On notait la présence des maires des trois zones, des responsables communaux, des jeunes dont leur responsable Mody GUEYE, avec la participation remarquable et remarquée des alliés de BBY dans « l’esprit du Mbourouk Sow » des Présidents Macky SALL et Idrissa SECK.

Le maire Lamine DIALLO s’est félicité de la forte mobilisation des femmes, de la jeunesse, les anciens du parti et de la coalition, leur a adressant « une mention spéciale ».A l’orée des prochaines échéances électorales,le maire Lamine DIALLO a déclaré que Thiès est « la nouvelle carte d’identité de la ville, et souhaite que cette nouvelle alliance de la majorité présidentielle, soit bâtie sur la base de la vérité de la générosité, pour le salut. »

Au nom de la coalition BBY, Malèye DIOP a salué cette invitation du parti Rewmi qu’il considère comme une belle initiative du Parti Rewmi, conformément aux vœux de Macky SALL et d’Idrissa SECK, « dans l’unité et la construction d’un Sénégal nouveau »

Et Maodo Malick MBAYE de prédire qu’Idrissa SECK et Macky SALL, ont très vite compris que « l’heure des alliances a sonné en Afrique. »