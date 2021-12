Meeting à Thialy de Omar Badiane candidat à la mairie de Thies Nord. Babacar Diouf règle ses comptes avec Lamine Diallo.

Candidat déclaré à la mairie de la commune-nord, Omar BADIANE président du parti des « Alternatives Sénégalaises » continue ses visites de proximité de ses futurs administrés de Thialy, Diakhao et environs. Il est venu leur apporter encore la bonne parole et s’enquérir de leurs doléances, maintes fois réaffirmées,pour les locales prochaines. Le président BADIANE qui nourrit beaucoup d’ambition pour les 120.000 âmes de la zone nord, où une grande partie de sa jeunesse a répondu présente, à cette journée de lancement des recommandations aux artisans de la victoire.

Considéré comme un prétendant sérieux et fort du soutien non négligeable de ces pairs, il retrace les grandes lignes de son éventuelle magistrature à prendre à bras le corps les préoccupations de ses administrés, en particulier les femmes et les jeunes. A ces derniers, il dit s’engager solennellement entre autres urgences, en cas d’élection, « que les navetanes ne se joueront plus, en dehors du périmètre communal. »

Sans aucun doute, Mr BADIANE et ses alliés cristallisent l’espoir et le renouveau de toute une contrée, lasse des chimères et fausses promesses, maintes fois formulées. Très confiant et pondéré, il a délivré un message rassurant aux populations venues à sa rencontre, en particulier les religieux, notables, étudiants etc. On notait également une forte présence des coordonnateurs, présidentes de cellules, délégués ainsi que les partis et mouvements alliés : « AVEC les Liggèy kat Yi, forces vives de la Nation et facteurs du progrès économique et sociales » « Ensemble » et « Alternatives sénégalaises », incarnées par : Omar BADIANE , le juge Ibrahima Hamidou DÈME, Babacar DIOUF, Karim SECK, Mme Dieynaba DIALLO etc…