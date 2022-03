Le différend qui l’opposait à Dakar Dem dik s’est finalement réglé en sa faveur. Me Moussa Diop, parce qu’il s’agit de lui, annonce que le tribunal lui a accordé le versement de 90 millions de Fcfa en guise d’indemnités de départ.

« La justice m’a une nouvelle fois donné raison, conformément à la décision du 23 mars 2022, condamnant Dakar Dem dik et son actuel directeur général aux ordres à me payer la totalité des 90 millions qui me sont dus. J’ai toujours fait confiance à la justice de mon pays en tant qu’avocat de profession», a déclaré l’ex directeur général de Dakar Dem Dik.

Revenant sur l’affaire, Me Moussa Diop a informé qu’après sa révocation, c’est Macky Sall qui avait ordonné le blocage de ses indemnités suite à son limogeage: Le 02 septembre 2020, le Président de la République Macky SALL me limogeait de mes fonctions de Directeur Général de la Société Dakar Dem Dikk en réaction à ma position contre un 3ème mandat et ordonnait le blocage de mes indemnités conventionnelles de départ arrêtées depuis 2014 par contrat.»