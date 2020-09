Me Moussa Diop démis de ses fonctions

Me Moussa Diop vient de confirmer qu’il a été démis de ses fonctions de directeur général de Dakar-Dem Dikk (DDD).

D’ailleurs, il l’a même signalé sur sa page Facebook où il a tenu remercier le président Macky Sall sur la confiance qu’il avait en lui.

« Je remercie le président Macky Sall de m’avoir fait l’honneur de servir les Sénégalais avec patriotisme, rigeur et loyauté à DDD pendant six années, un mois et dix jours ».

Pour rappel, les raisons de cette démission ne sont pas clair pour le moment. Mais il savoir que le désormais ex Directeur général de Dakar Dem Dikk avait fait une sortie sur un éventuel troisième mandat du président de la République sur la Sen Tv. Selon lui, il est impossible pour Macky Sall de briguer un 3e mandat.