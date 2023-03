Me CIRÉ CLÉDOR LY, AVOCAT DE OUSMANE SONKO, ÉVACUÉ EN FRANCE

L’avocat qui était avec l’opposant Ousmane Sonko lors de son transfert forcé au tribunal de Dakar, Me Ciré Clédor Ly, a été évacué en France cette nuit. Après avoir subi la furie des éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) au moment où ils exfiltraient Sonko, le célèbre avocat a lui aussi été malmené et aurait été aspergé tout comme son client, d’une substance non identifiée en plus des gaz lacrymogènes qu’ils ont dû inhaler en grande quantité au moment du grabuge.

Une fois au tribunal, il a demandé le renvoi du procès car il n’était pas dans un état psychologique pour plaider. Ausculté un premier temps sur place, dans les locaux du tribunal, par des agents de SUMA Assistance, il avait ensuite été évacué dans une clinique de la place pour observation mais son état de santé ne cessait d’inquiéter son entourage, à cause de son âge et de ses précédents.

Le soir même, Ousmane Sonko subissait également le même sort, évoquant via ses réseaux sociaux des vertiges, des douleurs au bas-ventre et des difficultés respiratoires. Une alerte qui fit enfin lever le blocus devant chez lui pour permettre à l’ambulance de la SUMA de l’évacuer dans une clinique proche de chez lui, où il est toujours en observation.

Emedia

