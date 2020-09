Mbour, société Qnet: interpellation de 18 arnaqueurs

Share on Twitter

Chaque client devait verser une somme de cinq cent mille francs !

Spécialisée dans la vente en ligne, QNet Sénégal serait une filiale de la société mère qui se trouverait en Malaisie. Déjà au mois de juin 2019, Thiès info avait relaté une nébuleuse la concernant, qui avait conduit à l’arrestation de 12 individus. Ces derniers, prétextant « un recrutement d’élèves et d’étudiants », avaient pu escroquer à 16 d’entre eux 2.000.000 millions francs Cfa chacun, « pour bénéficier de cours d’initiation en marketing et de vente en ligne de produits qu’ils ne verront jamais. »

Aujourd’hui, selon Dakar-actu, « la police centrale de Mbour vient de réussir un grand coup en procédant à l’interpellation de 18 personnes. Suite à des informations reçues, les limiers de la police centrale se sont mis à la trousse de ces escrocs. Ces derniers, installés au quartier Médine de Mbour, proposaient une somme de cinq cent mille à leurs clients. En lieu et place, un contrat de durée indéterminée accompagné d’un visa et d’une formation assurée sur place. »

Cette arnaque aurait touché plus de cent personnes. « Ces derniers, arguant répondre au nom Qnet n’ont respecté aucunement le cadre juridique, précisément ils n’ont présenté aucun papier qui atteste de la légalité de leur profession. Ils ont été Interpellés pour immixtion dans une profession réglementée et escroquerie. Le procureur du tribunal de grande instance de Mbour est informé. »

Naïveté ou désespoir, qu’est-ce qui pousse les jeunes à tomber dans des pièges parfois même puériles ?