Mbour/Saly: Une Française retrouvée pendue dans sa chambre

Les cas de suicide se multiplient de plus en plus au Sénégal. Désormais dans le mois on peut enregistrer au minimum trois suicides. Un chiffre qui fait peur. Et malheureusement les faits continuent.

A Saly, en l’espace de deux semaines, à deux décès par pendaison se sont produits. D’après l’ As qui vend la mèche, après le cas de la jeune fille en classe de 4ème répondant au nom d’Oumou Kalsoum Bâ Diallo, c’est au tour d’une ressortissante française, Yvette Poyat, de mettre fin à ses jours par pendaison.

La victime, une dame âgée de 70 ans. Elle a été retrouvée d’après le journal, ce lundi, pendue dans sa chambre, à Saly, par les limiers du commissariat de ladite localité.

Les renseignements ont révélé que la Française avaient perdu son époux il y a à peine deux mois de cela. Le corps sans vie d’Yvette Poyat a été acheminé au centre de santé de Grand Mbour.