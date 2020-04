Mbour : Les Transporteurs Routiers demandent l’aide de l’Etat

Des effets particulièrement néfastes du Covid-19

Les transporteurs de la petite côte subissent de plein fouet les effets néfastes du Covid-19. L’impact négatif au niveau des transports routiers est la raison pour laquelle les transporteurs, à travers le Président local du secteur à Mbour, ont élevé la voix pour se plaindre.

En cause, la situation catastrophique créée comme chez la plupart des sénégalais, par le Coronavirus, ne les épargne pas.

Les effets économiques néfastes de la pandémie, qui non seulement a paralysé le secteur, mais a fini de confiner la plupart des chauffeurs loin de leurs familles. D’où l’appel adressé au Chef de l’Etat, Macky Sall, pour bénéficier de l’aide sociale.

Une situation économique et sociale catastrophique

Selon Pierre Mbakhane Gomis, Président national des transports routiers :« je suis le responsable du projet « Aftu » à Mbour. Tout cela est dû à la maladie. Les bus tata sont garés chez eux, et la plupart des chauffeurs sont confinés loin de leurs familles. Ceux qui sont à Kolda ne sont pas chez eux, de même pour Mbour, Thiès et les autres localités. Nous demandons au Président Macky Sall de nous faire bénéficier de l’aide sociale le plus rapidement possible ».

Des éclaircissements sur la situation

L’occasion a été aussi saisie pour apporter des éclaircissements sur la situation des bus immobilisés devant le commissariat de police de Mbour, pour le non-respect des règles de transport.

« Nous présentons nos excuses suite au malentendu qui s’est produit entre les chauffeurs et les autorités de la ville. Nos excuses au Préfet, au Commissaire de la police et de la gendarmerie à propos des faits d’hier. Nous voulons y apporter des précisions. Ils n’ont pas été arrêtés, mais seulement les pièces ont été confisquées » explique-t-il.