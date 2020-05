Mbour : le CUSSEMS se rebiffe et pose ses conditions pour la reprise des cours le 02 juin 2020

On ne peut pas diviser des classes de 110 élèves en groupes de 20 et trouver assez de professeurs.

Selon Diokel Faye, Secrétaire général départemental du CUSSEMS à Mbour « nous n’accepterons pas que les enseignants soient jetés en pâture, après la décision du gouvernement de reprendre les cours pour les classes d’examen le 02 juin 2020. »

En effet, il doute de la possibilité de diviser « des classes de 110 élèves » en « groupes de 20 élèves par classe. »

D’après son calcul, ce serait « suicidaire » et il sera impossible de trouver assez de professeurs, car ces derniers « risqueraient de se retrouver chacun avec 15 classes. »

C’est aux élèves et à leurs parents de prendre leurs responsabilités

Selon Diokel Faye qui évoque la question des crédits horaires et prend l’opinion publique à témoin sur la gravité de la situation, « il appartient aux élèves et à leurs parents de prendre leur responsabilités, leur courage et leur destin entre leurs mains pour faire face. »

Pour rappel, l’inspecteur d’académie avait précédemment demandé à « tous les enseignants des autres classes de se mettre ensemble pour tenir les classes d’examen. »

M Faye a t-il tenu compte de cette mesure ou est-elle insuffisante ?