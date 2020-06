Mbour : la grande mosquée de Mbodiène mystérieusement incendiée

Share on Twitter

Acte criminel, crapuleux, ou dessein mystique ?

Voici le témoignage d’un fidèle, Samba Diouma Diallo: « c’est à l’heure de la prière de l’aube qu’à son arrivée, l’imam de la grande mosquée de Mbodiène a d’abord trouvé une porte entr’ouverte, défoncée. En voulant pénétrer dans la mosquée, il a été accueilli par une forte chaleur et a vu son lieu de prières en flammes. Heureusement que le feu a été vite maîtrisé. »

Poursuivant son récit recueilli par la RFM/ Mbour, il donnera ensuite les précisions suivantes : « l’imam a procédé à l’appel à la prière pour faire venir les secours mais, comme les gens ont tardé à répondre, il est allé réveiller les plus proches voisins. »

Mbodiène est un excellent exemple de cohabitation pacifique entre musulmans et chrétiens

Mbodiène étant un excellent exemple de cohabitation pacifique entre musulmans et chrétiens, les sœurs de la congrégation sont venues représenter le curé absent, et d’autres disciples de Jésus, ont tenu à partager en masse la douleur des musulmans, et déplorer avec eux le saccage de leur lieu de culte.

Que peut-on voler dans une mosquée ?

Pour ce que l’on a constaté en ce moment, « ce sont des exemplaires du Saint Coran, quelques effets, et le drap de wassifa qui ont été emportés.»

Dans un Sénégal où des tombes sont profanées à des fins mystiques (combats de lutte, promotion sociale, victoire politique, etc.), il ne serait pas étonnant que le forfait soit commis pour les mêmes raisons.

Heureusement que le courant qui n’était pas coupé n’a pas aggravé la situation et a permis d’utiliser les haut-parleurs.

La gendarmerie est en train de faire son enquête, et populations souhaitent ardemment que les coupables soient retrouvés et punis.