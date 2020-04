Mbour : La confusion totale sur gratuité de la facture d’eau pour la tranche sociale

L’approvisionnement en eau a été coupé à des ménages

A Mbour, c’est la confusion totale sur la gratuité de la tranche sociale sur la facture d’eau. L’approvisionnement d’eau a été coupé à des ménages qui n’ont pas jugé opportun de payer les factures du bimestre. Ces clients-là, dénoncent l’attitude SEN’EAU.

Sidy Diop habite à Mbour Toucouleur, il fait partie des personnes qui attendent toujours l’eau de robinet. Cette famille a été coupée par deux (2) agents de SEN’EAU. D’après lui, « ce sont deux (2) personnes à bord d’une moto. Elles portaient d’ailleurs des tee-shirts de SEN’EAU et sont passées dans plusieurs maisons. Lorsqu’elles sont venues me voir, je leur ai dit qu’à cause de cette pandémie, on a des difficultés pour payer. En effet, on n’est jamais resté sans payer à temps ».

Des familles dénoncent l’attitude de SEN’EAU

Une facture de 12.500 FCFA et un bon de coupure à la main, Alpha Cissé vient de payer pour son voisin. « Il y’a des personnes dont on a coupé l’eau dans le quartier. Nous pensons cependant que ce qu’elles étaient en train de faire était anormal. Avec cette pandémie, on a besoin d’eau, et elle ne devrait pas être coupée. On ne leur a pas dit que l’on ne va pas payer, mais il faut nous en donner le temps et laisser l’eau couler. Parce que c’est grâce à l’eau, que l’on parviendra à éradiquer cette pandémie. »

Les coupeurs ont dit « faire leur boulot ».

Plusieurs familles n’ont toujours pas d’eau car n’ayant pas de quoi payer leurs factures. Cependant, elles dénoncent l’attitude de SEN’EAU en cette période de pandémie couplée avec le Ramadan.