Mbour : Il accuse sa copine d’avoir couché avec son meilleur ami et balance leurs ébats…

Entre Fana Diaw et son amant Mamadou Gadiaga,c’est le désamour total. En effet, le marchand ambulant qui traite sa copine de prostituée qui couche avec ses meilleurs amis, l’a violemment tabassé avant de publier des vidéos de leurs relations sexuelles.

Devant la barre du Tribunal de Mbour, un monde fou s’était spécialement déplacé pour ne rien rater de l’histoire amoureuse qui liait Fama Diaw et Mamadou Gadiaga avant hier mercredi.

En effet pendant trois bonnes années, les deux tourtereaux filaient le parfait amour mais ayant soupçonné Fama de coucher avec ses meilleurs amis, Mamadou Gadiaga qui avait l’habitude de filmer leurs ébats sexuels va envoyer ces vidéos à plusieurs personnes jusqu’à ce que sa copine soit mise au parfum de cette affaire.

Cette dernière la coupe pleine va demander des comptes à son amant qui n’hésitera pas à lui faire comprendre qu’elle est une prostituée puisqu’elle couche avec ses meilleurs amis.

Une bagarre éclata entre eux et Gadiaga lui infligea une correction qui laissera beaucoup de traces sur la jeune fiille. Se sentant humiliée et étant la risée de tout le quartier Diamaguène de Mbour,Fama se procure une certificat médical et porte plainte contre son amant.

Ce dernier fut cueilli et jeté en prison. Confondu par le Procureur en raison des vidéos obscènes qu’il a fait circuler, Gadiaga demande la clémence tout en accusant sa copine d’être une prostituée. Le délibéré est fixé le 17 août prochain.