L’accès à la formation professionnelle et technique demeure insuffisant au Sénégal. De ce fait, l’offre de formation semble inadaptée avec l’existence d’un écart entre les programmes enseignés et les besoins des entreprises formelles et informelles.

Ces situations ont permis aux responsables du projet GOYN en partenariat avec l’Ong Eclosio d’organiser, du 16 au 18 février 2022 , un atelier de concertation des jeunes ( YAG ) , pendant trois jours à Mbour . Cette activité entre dans le cadre de la mise en oeuvre du projet » Global opportunity Youth Network » ( GOYN ) . Cet atelier a pour objectif de mettre en place le YAG du département de Mbour propice à l’implication des OY dans le processus de Co – concept.

Plus de 50 jeunes ont pris part à cette rencontre d’échanges et de partages et ont identifié les défis et opportunités de formation et d’insertion professionnelle au niveau du département de Mbour. Sans oublier la stratégie d’implication des potentiels avec les différentes parties prenantes dans la dynamique GOYN ainsi que les rôles et responsabilités des membres des OY .

Selon le chef de projet GOYN, Mademoiselle Fatmata Ndiaye, » Ce projet sera élargi dans les deux autres départements de la région de Thiés pour accompagner les jeunes vers le marché de l’emploi et de l’insertion professionnelle » .