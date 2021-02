Mbour :Abandonné, un bébé de sexe féminin retrouvé par des enfants

Un bébé de sexe féminin abandonné a été sauvé par des enfants au quartier 11 novembre de Mbour. D’après Seneweb qui livre l’information c’est vers 20 h que les pleurs du bébé ont attiré l’attention des enfants qui habitaient dans la maison où le bébé a été déposé au niveau de la porte.



En effet, très inquiets des cris du bébé et ne sachant d’où ils viennent ,une petite-fille a pris son courage à deux mains et est sortie pour voir d’où venaient les pleurs de l’enfant. A sa grande surprise, elle a vu le bébé poser derrière la porte de la maison et par terre.



Les sapeurs-pompiers ont été informés de cette triste découverte. Ils ont invité les membres de la famille à prendre le bébé qui était posé par terre et couvert juste d’un pagne.



Aux dernières nouvelles, les sapeurs-pompiers accompagnés de la police ont emmené le bébé.