Mbour 4 Ext Thiès: Habib Kane rassure les anciens occupants et salue la décision du Pdt Macky Sall

Le Président de la République Macky Sall a pris une décision historique en déclassant 484 hectares de terrain à Mbour 4 Extension à Thiès, en vue de régulariser les anciens occupants de cette zone. Selon Habib Kane, promoteur immobilier à Thiès, cette décision permettra aux anciens occupants de récupérer leurs parcelles et de construire de nouvelles maisons, réparant ainsi le préjudice subi par les populations dont les maisons avaient été détruites par des caterpillars.

La régularisation des anciens occupants à Mbour 4 Extension à Thiès grâce à la déclassification de 484 hectares par le Président Macky Sall

Le Président de la République Macky Sall a décidé de déclasser 484 hectares de terrain à Mbour 4 Extension à Thiès, en vue de régulariser les anciens occupants de cette zone. Selon Habib Kane, promoteur immobilier à Thiès, le Président a donné des instructions fermes pour la régularisation des anciens occupants de Mbour 4.

En effet, 135 hectares ont été réservés à cet effet, permettant ainsi aux anciens occupants de récupérer leurs parcelles et de construire de nouvelles maisons. Ce geste du Président Sall a été salué par Habib Kane qui a souligné que cela réparait le préjudice subi par les populations dont les maisons avaient été détruites par des caterpillars.

Habib Kane salue la décision historique de Macky Sall de régulariser les anciens occupants à Mbour 4 Extension à Thiès

Les citoyens intéressés peuvent adresser des demandes au Préfet de la ville de Thiès, M Moussa Diagne, pour bénéficier de ces terrains. Selon le promoteur, le Président Sall a pris la bonne décision en attribuant cette extension aux Thiessois qui ont besoin de parcelles d’habitation. Il a également rappelé que le Président sera bien accueilli par les habitants de Mbour 4 Extension à Thiès qui ont retrouvé leurs parcelles.

Habib Kane appelle également le Président à offrir des logements sociaux pour éviter les problèmes immobiliers à Thiès, comme celui de Mbour 4. Il propose également que le Président donne des instructions pour que le service des domaines n’enregistre aucun acte sans attestation.

Les populations de Mbour 4 Extension ont exprimé leur satisfaction pour cette décision du Président Sall et ont demandé l’assainissement de cette zone. Cette déclassification de 484 hectares de terrain à Mbour 4 Extension est un pas important pour régulariser les anciens occupants et offrir des logements sociaux à Thiès. C’est une occasion pour les citoyens de bénéficier de terrains et de construire des maisons pour leur famille, grâce à la détermination du Président Macky Sall.

