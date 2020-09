Mbour 3 : Ces lignes hautes tension qui surplombent les maisons, un véritable danger pour les populations

Share on Twitter

Share on Facebook

La ligne Haute tension qui surplombe les maisons au quartier Mbour 3 ex Amitié inquiète les populations. Cette ligne installée bien avant l’arrivée des habitants dans ce quartier, est un vrai danger aujourd’hui.

Situées dans la commune de thiès Ouest, à côté du château d’eau, des maisons sont construites à côté où sous des lignes de courant à haute tension. Ce qui représente un danger pour l’ensemble des habitants qui habitent la localité .

En réalité si l’on se fie aux études, qui précisent que le fil entre deux poteaux peut poser 500 kg, l’on dirait que ces populations courent un véritable danger et il serait mieux que la Sénélec trouve une solution pour ces habitants qui ne peuvent plus abandonner leurs maisons déjà construites.

Anisi, ils demandent de l’aide à la Sénélec pour afin d’éviter l’irréparable. Car, il trois ans de cela, ces lignes ont failli tuer un maçon qui était à proximité pour réparer la toiture d’une maison.

L’autre incident qui s’est produit aussi, c’est que ces mêmes lignes soutenues par un poteau en fer et qui surplombent les maisons, ont fait brûler l’ensemble du matériel électronique existant dans la maison. « Heureusement qu’il n’y avait personne aux alentours.

Pour dire que ces lignes exposent à « plusieurs dangers« , dont l’électrocution et les radiations électromagnétiques. Et certainement c’est ce que les habitants de Mbour 3 ont compris et ont lancé un cri de cœur à l’endroit du délégué régional de la Sénélec de Thiès. « Nous volons une solution à ce problème. Il s’agit de changer le poteau en fer qui apparemment est très dangereux en ciment si le poteau ne peut pas être déplacé » mentionne M . Diop

Sarah