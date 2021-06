Mboro: gréve des chauffeurs de clando

Ils en ont ras le bol de payer des patentes et des bons de sortie à n’en plus finir . Ces chauffeurs de transport intra urbain dénoncent avec la dernière énergie, la c’est de la gare routière en la personne de Moussa Diaw, qui d’après eux leur fait payer jusqu’à 15mil francs au lieu des 12mil dûment fixé par arrêté préfectoral et 200f pour chaque bon de sortie.

Ils prêts de 500 chauffeurs de clando à la gare routière de Mboro et disent avoir saisi qui de droit à savoir le sous préfet de Méouane pour réponse ce dernier leur aurai servi « vous êtes pareils que les vendeurs de yamba, je ne vous considére pas » en leur sommant de sortir de son bureau.

Au vu de la situation ils ont tout simplement immobilisé leurs véhicules et menacent de bloquer le trafic dans cette localité tant que les autorités ne trouveront une solution à l’amiable.