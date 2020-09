Mboro : Allégations de torture sur Abdou Gning

La société civile se coalise pour porter plainte contre la gendarmerie. Elle exige une sanction pénale au cas où les faits seraient avérés

En garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Mboro, Abdou Gning aurait été sérieusement malmené d’après ses dires.

C’est pour cela que selon la RFM, « la RADDHO (rencontre africaine des droits de l’homme), la LSDH (ligue sénégalaise des droits de l’homme), et la section sénégalaise d’amnistie internationale, se sont coalisées pour exiger la lumière sur cette affaire. »

Ils exigent une sanction pénale au cas où les faits seraient avérés

En régissant à ce propos, le Secrétaire Général de la RADDHO Sadikh Niass dira que « des allégations sérieuses de tortures sur la personne de Abdou Gning et d’autres membres de la société civile ont été arrêtés suite à une mobilisation dans l’affaire de Tobène. »

Il faut une enquête indépendante pour déterminer les faits, situer les responsabilités

En citant les Gendarmeries de Mboro et de Tivaouane, le Secrétaire Général de la RADDHO s’attend à « une enquête indépendante pour déterminer les faits, situer les responsabilités et traduire les auteurs présumés devant la justice. »Ajoutant que « la torture n’est pas une chose à banaliser, parce que totalement interdite par tous les instruments juridiques du monde entier, par loi et la constitution sénégalaises », Sadikh Niass informe aussi que « M Gning a déjà saisi les autorités dans ce sens, il a porté plainte on doit s’attendre à des suites judiciaires des sanctions pénales. »