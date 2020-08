Share on Twitter

Share on Facebook

Mbaye Guèye, le 1er tigre de Fass ne va plus bien. Il a été victime d’un Avc d’après le journal Sunu Lamb.

Le frère du tigre de Fass , Moustapha Guèye est sortie lors de cette accident avec la jambe et la main gauche paralysées. Il ne peut plus s’asseoir et est obligé de toujours rester couché, précise le quotidien spécialisé en lutte.