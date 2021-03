Ce samedi 27 février 2021, à 12 heure 45 minutes, Monsieur Mbaye Dione, Maire de la commune de Ngoundiane a pris au centre de santé de Khombole, sa première dose de vaccin Sinopharm.

Première Autorite politique du district de Khombole à se vacciner contre la Covid-19, le Maire Mbaye Dione a encouragé le Président de la République et le Gouvernement du Sénégal à assurer un vaccin pour tout Senegalais qui le désire. Il a aussi invité les sénégalais à faire confiance aux Autorités sanitaires qui sont les seules habilitées à donner les bonnes informations les moyens efficaces de lutte contre la Covid 19 dont la qualité des vaccins mis en place par les différents laboratoires dans le monde.

Il a enfin souhaité que les vaccins soient acheminés dans tous les postes de santé et que la priorité soit accordée dans cette première phase aux personnes âgées qui présentent plus de risque en attendant que le vaccin doit disponible et accessible à tous.