La cérémonie de remise de ces médicaments s’est tenue ce samedi 15 août 2029, dans la salle de délibération de la mairie, juste avant la première réunion de l’année en cours, du conseil municipal à cause des restrictions liées à la propagation depuis le mois de mars dernier de la COVID -19. Cette rencontre a vu la participation de l’écrasante majorité des conseillers municipaux et des agents locaux du secteur de la santé (ICP, Présidents des CDS). Ces derniers ont réaffirmé leur fierté d’avoir un Maire à leur écoute et qui n’a jamais ménagé un effort pour accorder à leur secteur la première des priorités.

Ils en veulent pour preuve les nombreuses réalisations de la Mairie dans ce domaine et dont les plus récentes sont la subvention annuelle de cinq millions accordée aux postes de santé pour la prise en charge de leurs factures d’eau et d’électricité, la première tranche d’une subvention d’un million cinq cent mille de francs allouée à la mutuelle de santé de la commune qui s’est également déjà illustrée par des contributions d’un montant total de quatre millions aux Fonds Force COVID -19.

À cette enveloppe globale de quinze millions cinq cent mille intégralement décaissée cette année pour le secteur de la santé, il faut ajouter la prise en charge d’une quinzaine d’agents des postes de santé et de la dotation mensuelle de cent soixante litres de carburant pour les ambulances des postes de santé toutes acquises par le Maire avec l’appui de ses partenaires. Tout en se félicitant des nombreux efforts consentis par son équipe, le premier magistrat de la commune a encouragé les agents de santé pour leur mobilisation constante contre la propagation de la COVID 19.

Il a également demandé aux conseillers municipaux et autres administrés de respecter l’ensemble des mesures barrières pour freiner la propagation inquiétante de la pandémie. Il s’est ensuite engagé à poursuivre ses efforts pour moderniser et étendre l’ensemble des cinq postes de santé et même les nombreuses cases de santé de la collectivité territoriale. Si tous les maires du département de Thies et du pays faisaient comme celui de Ngoundiane, l’application de l’Acte 3 de la décentralisation serait une réalité dans le secteur névralgique de la santé et aux grand bénéficiaires ddd populations.