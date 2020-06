Mbacké:Une jeune Fille de 15 ans déficiente mentale, engrossée par un inconnu

Les maniaques du sexe ont encore fait parler d’eux à Mbacké .Ne jouissant pas de ces facultés mentales, la jeune fille de 15 ans qui errait dans les rues de la ville, a eu la mal chance de tomber dans les filets d’un prédateur sexuel. Dans un audio transmis par Seneweb, la maman de la fille, Ndeye Maguette Ndao, semble très inquiète de la situation de sa fille.

Dans l’audio la mère de famille qui vit actuellement des moments très difficiles, a émis le souhait d’être soutenue. Car dit-elle qu’elle n’a pas les moyens financiers pour la prendre en charge. Ainsi elle tend la main aux bonnes volontés du pays pour soigner sa fille.

.« Ma fille est une déficiente mentale qui sillonne les rues de Mbacké. Mais elle a été engrossée par un inconnu. Je sollicite de l’aide auprès de tout le monde pour pouvoir acheter ses ordonnances. Je ne peux pas prendre en charge ma fille de 15 ans parce que je peine à joindre les deux bouts. Et sa grand-mère n’a pas non plus les moyens financiers pour subvenir à ses besoins », a confié la mère de la déficience mentale

Un fait qui vient s’ajouter à la longue liste des déficientes mentales engrossées par des prédateurs sexuels tapis dans l’ombre.

Sarah