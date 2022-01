Mbacké : l’adjoint au maire et ses adjoints condamnés, le footballeur d’Agnan libéré

Heureusement pour les deux agents municipaux, le footballeur d’Agnan Amar Ka a été libéré. Alors ce dernier a acheté un faux acte de naissance pour 50 000 francs CFA pour retourner auprès de sa famille. Au cours de l’enquête, les hommes du commandant Abdou Wade ont découvert que les deux faussaires présumés avaient délivré de faux actes de naissance à un certain Amar Ka, qui habitait à Agnam. Ce dernier a été arrêté et conduit à Mbacké pour enquête. En effet, le soi-disant footballeur a versé 50 000 francs CFA au premier adjoint au maire de Mbacké pour réduire son âge. Alors l’officier d’état civil lui a fait un faux acte de naissance. Et pour une bonne raison! Mor Sow et ses complices viennent d’être condamnés à 2 ans de prison dont 6 mois. Le tribunal de grande instance de Diourbel l’a examiné jeudi

